В Прикамье 12-летний подросток погиб в зерновом бункере

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка, тело которого было обнаружено на территории зерносушильного комплекса в селе Тис Пермского края.

Как пояснили в пресс-службе краевого СК, следствием установлено, что 22 августа подросток и двое его сверстников пришли к зерносушильному комплексу. Из озорства они забрались в бункер, наполненный зерном. Одного из мальчиков затянуло в убывающее зерно, которое перемещал транспортер, и он погиб.

В настоящее время на месте происшествия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.