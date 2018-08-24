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24.08.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье 12-летний подросток погиб в зерновом бункере

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка, тело которого было обнаружено на территории зерносушильного комплекса в селе Тис Пермского края.

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Как пояснили в пресс-службе краевого СК, следствием установлено, что 22 августа подросток и двое его сверстников пришли к зерносушильному комплексу. Из озорства они забрались в бункер, наполненный зерном. Одного из мальчиков затянуло в убывающее зерно, которое перемещал транспортер, и он погиб.

В настоящее время на месте происшествия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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