В Самаре геологи нашли самый полный в мире череп ветлугазавра

Ученые Самарского политеха сделали сенсационную находку - самый полный череп ветлугазавра, сообщает пресс-служба вуза.

"Сначала это был просто кусок породы с торчащими из него костями, в котором трудно было увидеть что-то ценное, - говорится в сообщении вуза. - В процессе изучения черепа его препарировали со стороны нёба. Стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия хоаны".

- Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН провели детальную оценку находки, - говорит старший преподаватель кафедры "Геология и геофизика" Алена Морова. - Нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. Эта новость стала для нас полной неожиданностью.

Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН.

Напомним, недавно ученые Самарского политеха в слое глины они нашли более 170 фрагментов посткраниального скелета одной особи лабиринтодонта (наиболее обширная группа древних примитивных земноводных, вымерших в начале мезозоя).