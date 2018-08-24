В Самаре на детской площадке обнаружили могильную плиту

Власти Самары планируют демонтировать могильную плиту, установленную на детской площадке в центре города. Как сообщили "РГ" в мэрии, снос надгробия произойдет в ближайшее время. Глава города Елена Лапушкина намерена лично посетить детскую площадку.

С просьбой разобраться в ситуации к губернатору Дмитрию Азарову и советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну в Twitter обратилась жительница Самары, которая рассказала, что в центре города - в Октябрьском районе - на одной из детских площадок находится могильная плита.

По ее информации, памятник установили на месте убийства криминального авторитета "Беркута", скончавшегося в начале 1990-х.

Как говорят в сети жители города, плита стоит на этом месте более 15 лет. Но только сейчас власти обратили на нее внимание.