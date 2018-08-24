В Удмуртии двухмесячная девочка умерла от передозировки кофе. Трагедия произошла 7 июня этого года в селе Июльское Малопургинского района.

Ребенок жил вместе с мамой и трехлетней сестрой. За несколько минут до случившегося родительница вышла из дома в огород и попросила старшую дочь позвать ее, если малышка заплачет.

Однако девочка решила успокоить ее сама: положила ей в рот печенье и высыпала три ложки растворимого кофе. Когда мама вернулась, двухмесячная девочка была мертва.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за острого отравления кофеином, сообщает СК региона. С учетом всех данных уголовное дело не возбудили.