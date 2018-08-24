Александр Бурков: Оклады омских учителей вырастут на пять процентов

С 1 сентября в Омской области поднимут оклады педагогов средних школ. Об этом на августовском педсовете заявил глава региона.

- Зарплата в образовательной сфере растет. В частности, с 1 января этого года она повысилась у педагогов дошкольных учреждений и дополнительного образования. А вот у учителей средних школ, несмотря на повышенную нагрузку, последние три года ее уровень практически не менялся. Поэтому я принял решение о пятипроцентном повышении оклада школьных педагогов с нового учебного года. Это не слишком много. Но, по мере улучшения экономической ситуации в регионе, мы к этому вопросу вернемся, - заверил учителей Омской области Александр Бурков.

По словам главы региона, несмотря на ограниченные возможности бюджета, власти по максимуму стараются поддержать школу. В этом году средств в образование направлено на 15 процентов больше, чем год назад.

Большая часть из двадцати миллиардов рублей идет на оплату труда 14 тысяч городских и сельских педагогов. Однако деньги выделяются и на другие важные цели. Более одного миллиарда рублей направлено на подготовку учреждений к новому учебному году. В каждой третьей школе и каждом втором детсаду завершился ремонт. Впервые ученики начальных классов получили бесплатные прописи и специальные тетради по иностранному языку.

Существенно пополнен парк школьных автобусов. Обладателями 35 "пазиков" и 13 "Газелей" стали 48 сельских школ Омской области. Все машины оборудованы навигационными системами, тахографами, ремнями безопасности. На очереди - покупка еще 56 машин. В настоящее время автобусы доставляют на урок более 12 тысяч сельских ребятишек.

- Все это - только начало программы реновации. В течение пяти лет на обновление инфраструктуры образовательных учреждений мы будем направлять ежегодно не менее 200 миллионов рублей, - заявляет Александр Бурков.

Одна из задач - создание условий для односменной работы школ. Пока в двухсменном режиме работают 140 учреждений, где учится 30 тысяч юных омичей (14 процентов от всех школьников). Для того чтобы решить проблему, нужны новостройки. И уже в следующем году на карте региона появятся новые школы.

Впрочем, создание материально-технической базы - лишь часть обширной региональной программы развития единого образовательного пространства. Специалистам предстоит наладить постоянно действующую систему повышения квалификации учителей. Создать современную цифровую среду. Условия для комфортной работы и жизни молодых учителей в сельской местности. И у региона есть все возможности, чтобы брать на вооружение самые эффективные методики, продвигать собственные инновации и преуспевать.

- Согласно майским указам президента, к 2024 году Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. И, судя по новой тенденции, сделать это вполне реально. Уровень образования в Омской области - достойный. Здесь нет перекосов, - поясняет член совета Федерации Елена Мизулина. - Начался очень серьезный процесс обновления школы. Она возвращается к своим истокам, к традициям просвещения. Нам повезло, что мы застали это время. Омичи вместе с Россией проходят этот путь. В рамках федеральной программы строятся две огромные прекрасные школы. С подачи Александра Буркова идут переговоры о возведении еще трех. Думаю, мы увидим разительные перемены в омской системе образования уже в ближайшие пять лет.

- Омская область по уровню образования входит в пятерку российских регионов-лидеров. Задача - закрепить и усилить эти позиции - сегодня вполне выполнима, - считает депутат Госдумы РФ Олег Смолин.