Александр Бурков: Оклады омских учителей вырастут на пять процентов

Новости

В Испании одобрили закон, позволяющий вывезти останки Франко из Долины павших 16:01
Появился новый вид мошенничества с платежными картами 16:00
Москвичей предупредили об осенней депрессии 15:50
Беларусь: Чем привлекает ученых именно "Зеленый квадрат" 15:50
В Москве разработают сервис по вызову дворников 15:45
В Иркутске в массовом ДТП пострадали 13 машин 15:45
В КЧР инспектор полиции подозревается в убийстве 15:45
В детском парке Башкирии сгорел динозавр 15:41
АвтоВАЗ представит на Московском автосалоне "вседорожный" Lada Xray 15:39
В Туапсе в детском лагере скончался 12-летний мальчик 15:37
Жена игрока "Зенита" Нобоа объявила о расставании с мужем 15:25
Шойгу обсудил с коллегой из Турции стабилизацию обстановки в Сирии 15:15
Актер из "Интернов" заявил об исчезновении жены и ребенка 15:10
В Кирове пьяный автомобилист протаранил семь машин 15:09
Кинокритики назвали лучшим фильмом года "Призрачную нить" 14:58
Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента 14:52
Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси 14:51
В Самаре геологи нашли самый полный в мире череп ветлугазавра 14:47
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым 14:38
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич 14:32
Искуственый интеллект будет управлять истребителем Су-57 14:18
На Большой Ордынке полностью перекрыто движение 14:11
Кандидата Собянина попросили ввести надбавки учителям за классное руководство 14:10
В Кузбассе СК проверит информацию об избиении заключенного 14:07
Петербуржец выставил на аукцион документы и рукописи Виктора Цоя 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
24.08.2018 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Александр Бурков: Оклады омских учителей вырастут на пять процентов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
С 1 сентября в Омской области поднимут оклады педагогов средних школ. Об этом на августовском педсовете заявил глава региона.
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ

- Зарплата в образовательной сфере растет. В частности, с 1 января этого года она повысилась у педагогов дошкольных учреждений и дополнительного образования. А вот у учителей средних школ, несмотря на повышенную нагрузку, последние три года ее уровень практически не менялся. Поэтому я принял решение о пятипроцентном повышении оклада школьных педагогов с нового учебного года. Это не слишком много. Но, по мере улучшения экономической ситуации в регионе, мы к этому вопросу вернемся, - заверил учителей Омской области Александр Бурков.

Фото: Правительство Омской области
Омских школьников будут учить по сингапурской технологии

По словам главы региона, несмотря на ограниченные возможности бюджета, власти по максимуму стараются поддержать школу. В этом году средств в образование направлено на 15 процентов больше, чем год назад.

Большая часть из двадцати миллиардов рублей идет на оплату труда 14 тысяч городских и сельских педагогов. Однако деньги выделяются и на другие важные цели. Более одного миллиарда рублей направлено на подготовку учреждений к новому учебному году. В каждой третьей школе и каждом втором детсаду завершился ремонт. Впервые ученики начальных классов получили бесплатные прописи и специальные тетради по иностранному языку.

Существенно пополнен парк школьных автобусов. Обладателями 35 "пазиков" и 13 "Газелей" стали 48 сельских школ Омской области. Все машины оборудованы навигационными системами, тахографами, ремнями безопасности. На очереди - покупка еще 56 машин. В настоящее время автобусы доставляют на урок более 12 тысяч сельских ребятишек.

- Все это - только начало программы реновации. В течение пяти лет на обновление инфраструктуры образовательных учреждений мы будем направлять ежегодно не менее 200 миллионов рублей, - заявляет Александр Бурков.

Одна из задач - создание условий для односменной работы школ. Пока в двухсменном режиме работают 140 учреждений, где учится 30 тысяч юных омичей (14 процентов от всех школьников). Для того чтобы решить проблему, нужны новостройки. И уже в следующем году на карте региона появятся новые школы.

Фото: Сергей Мельников/РГ
В Омске обсудили, как обеспечить ежегодный 15-процентный рост зарплат

Впрочем, создание материально-технической базы - лишь часть обширной региональной программы развития единого образовательного пространства. Специалистам предстоит наладить постоянно действующую систему повышения квалификации учителей. Создать современную цифровую среду. Условия для комфортной работы и жизни молодых учителей в сельской местности. И у региона есть все возможности, чтобы брать на вооружение самые эффективные методики, продвигать собственные инновации и преуспевать.

- Согласно майским указам президента, к 2024 году Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. И, судя по новой тенденции, сделать это вполне реально. Уровень образования в Омской области - достойный. Здесь нет перекосов, - поясняет член совета Федерации Елена Мизулина. - Начался очень серьезный процесс обновления школы. Она возвращается к своим истокам, к традициям просвещения. Нам повезло, что мы застали это время. Омичи вместе с Россией проходят этот путь. В рамках федеральной программы строятся две огромные прекрасные школы. С подачи Александра Буркова идут переговоры о возведении еще трех. Думаю, мы увидим разительные перемены в омской системе образования уже в ближайшие пять лет.

- Омская область по уровню образования входит в пятерку российских регионов-лидеров. Задача - закрепить и усилить эти позиции - сегодня вполне выполнима,  - считает депутат Госдумы РФ Олег Смолин.

Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
В Крыму ответили на слова украинского депутата о стремлении крымчан в РФ
Путин встретился с новым послом России в Беларуси
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич