ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Центробанк отозвал лицензию у читинского Центрально-Европейского банка. Об этом сообщается на сайте регулятора .

На балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества, что и стало причиной отзыва лицензии.

На первое августа портфель выданных гарантий превысил 6,5 миллиарда рублей, что больше собственных средств кредитной организации в девять раз.

При этом банк использовал формальный подход к оценке деятельности принципалов, что привело к росту убытков кредитной организации в 2018 году.

ЦБ ФБ отозвал лицензию банка, так как увидел в ее деятельности угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Для улучшения ситуации за последние 12 месяцев ЦБ РФ четыре раза применял меры надзорного контроля, но к улучшению ситуации это не привело.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Ее функции переданы временной администрации, назначенной Банком России.

Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 322 место в банковской системе РФ по данным на первое августа.