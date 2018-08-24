ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Центробанк отозвал лицензию у читинского Центрально-Европейского банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества, что и стало причиной отзыва лицензии.
На первое августа портфель выданных гарантий превысил 6,5 миллиарда рублей, что больше собственных средств кредитной организации в девять раз.
При этом банк использовал формальный подход к оценке деятельности принципалов, что привело к росту убытков кредитной организации в 2018 году.
ЦБ ФБ отозвал лицензию банка, так как увидел в ее деятельности угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Для улучшения ситуации за последние 12 месяцев ЦБ РФ четыре раза применял меры надзорного контроля, но к улучшению ситуации это не привело.
Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Ее функции переданы временной администрации, назначенной Банком России.
Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 322 место в банковской системе РФ по данным на первое августа.