В Иркутске в массовом ДТП пострадали 13 машин

Тринадцать машин пострадали в ДТП днем 24 августа в Иркутске. Авария случилась на спуске с Кайской горы. По свидетельствам очевидцев многотонная фура "собрала" перед собой с десяток автомобилей. Один из них - микроавтобус - остановился буквально в метре от обрыва.

В отделе пропаганды ГИБДД Иркутска подтвердили факт аварии. Точная причина ДТП пока не известна, скорее всего, у грузовика отказали тормоза. Дождь, который продолжался в Иркутске почти сутки, также ухудшил ситуацию на дорогах.

По данным областного Минздрава, пострадали три человека: один госпитализирован, еще двум оказали помощь в травмпункте.

Погибших нет. На несколько часов движение по горе было крайне затруднено.