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24.08.2018 19:23
Проект: В регионах

В Омске установили памятник Михаилу Ульянову

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В сквере Омского театра драмы открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Событие собрало сотни горожан, которые буквально завалили монумент живыми цветами. Специально по столь знаменательному поводу в город приехала дочь великого актера Елена Ульянова.
Фото: Сергей Мельников/РГ
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- В Омске, как нигде, любят, помнят, уважают и боготворят отца. Сейчас он вернулся в свой родной город, который уже не покинет никогда. Памятник получился достойный. Спасибо вам за поддержку, которую я всегда ощущала, - сказала на торжественной церемонии Елена Ульянова.

Михаил Ульянов сыграл немало ролей, по которым можно судить о целом поколении. Ленин, Сталин. Жуков. Поднимавший село в послевоенное время председатель Егор Трубников. Ворошиловский стрелок, решивший сам наказать преступников. Каждая роль - поступок.

- У Михаила Ульянова было три принципа: совесть, советь и еще раз совесть. Поэтому каждая его работа - это пример трудолюбия, любви, уважения к родной земле, самопожертвования. Такую энергетику, которую излучал он, сегодня мало где встретишь, - считает глава региона Александр Бурков. - Важно то, что мы сохраняем память о нем для будущего поколения. Кто-то из молодых людей, не видевших ролей Ульянова, проходя мимо, захочет узнать, кто этот человек. А узнав, совершенно по другому будет относиться к стране и своему народу.

Этого события культурная общественность ждала два года. Символический камень на месте будущего монумента заложили еще 30 мая 2016 года. Ускорить процесс помог новый глава региона. Место - в сквере у драматического театра - выбрано неслучайно. Здесь Ульянов делал свои первые творческие шаги. Сюда в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован из столицы театр имени Вахтангова, где впоследствии прошли лучшие творческие годы талантливого сибиряка.

Создание памятника поручили народному художнику России Салавату Щербакову. Работая, мастер советовался с дочерью Ульянова. Для него было важно, чтобы скульптура была реалистичной, выдержано портретное сходство, присутствовало настроение. И, судя по всему, скульптору это удалось.

Фото: Сергей Мельников/РГ
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Монумент получился внушительным. Вес бронзовой фигуры - 850 кг, общий вес - 1,2 тонны. Высота - 2,3 метра. Фундамент заложили во время реконструкции Любинского проспекта. Средства - 6 миллионов рублей - выделил региональный бюджет.

- Я рада, что свершилось то, что было задумано, - сказала Елена Ульянова. - Так сложилась жизнь, что в Омске я оказалась уже после ухода отца. Но потом у меня появилась потребность постоянно сюда приезжать. Я полюбила этот край, который теперь и для меня стал родным. Здесь живут особенные люди, которые любят своего земляка, гордятся и никогда не забывают о нем. А для меня теперь самое важное - напоминать, что был такой Михаил Ульянов. Великий актер и великий человек. И омичи в этом со мной солидарны.

Кстати

Новый монумент, установленный в Омской области, уже не первый. Шесть лет назад бронзовая скульптура Михаила Ульянова была установлена на его родине, в Таре. Памятник, который строили на народные деньги, находится на площади перед Северным драматическим театром, носящим имя актера.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область РГ-Фото
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