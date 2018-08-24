Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Дагестане, по предварительным данным, погибли четыре человека. Инцидент произошел в Тарумовском районе на 917-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

Аварию спровоцировал водитель Lada Vesta, который не справился с управлением и въехал в автобус Neoplan. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.

Пострадавшие в ДТП доставлены в Центральную больницу Тарумовского района. Движение по трассе не нарушено.