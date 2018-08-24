В горах Северной Осетии нашли тела пропавших альпинистов

Спасатели нашли тела трех альпинистов, пропавших во время восхождения на гору Галдор.

Участники сборов Федерации альпинизма Краснодарского края перестали выходить на связь несколько дней назад. Поиски собственными силами результатов не дали, поэтому руководители сборов обратились в МЧС. Пропавших искали 22 человека, в том числе с помощью авиации.

Как сообщает МЧС региона, сегодня тела погибших обнаружили в юго-западном кулуаре между маршрутами, по которым спортсмены поднимались и должны были спускаться.

По кулуару постоянно летят камни, поэтому подойти к телам пока не выходит, решается вопрос об эвакуации.