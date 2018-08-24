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24.08.2018 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР инспектор полиции подозревается в убийстве

Текст: Алена Ларина (Черкесск)

29-летний младший инспектор-кинолог из Карачаево-Черкесии подозревается в убийстве человека на почве личной неприязни. Об этом сообщает республиканский СК России.

В КЧР полицейский заставил мужчину признаться в покупке боеприпасов

По данным следствия, сотрудник центра кинологической службы МВД "Карачаевский" застрелил 28-летнего местного жителя.

Убийство произошло на окраине аула Каменномост. Орудием преступления стало табельное оружие полицейского.

Пулевое ранение в голову не оставило жертве шансов выжить. Молодой мужчине скончался в больнице, не приходя в сознание.

Подозреваемый в преступлении заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся опросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Преступления правоохранителей
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