Обвиняемого в хищении в петербургском метро отпустили под залог

Куйбышевский районный суд Петербурга отпустил под залог в два миллиона рублей гендиректора АО "МК "Дизель-Энерго" Алексея Лазарева, обвиняемого по статье "Мошенничество" в отношении СПб ГУП "Петербургский метрополитен", сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Согласно материалам дела, Лазарев с соучастниками похитил 32 миллиона 750 тысяч 543 рубля при исполнении договора подряда с городской подземкой по модернизации оборудования метрополитена, предполагающего поставку четырех дизель-генераторов.

По версии следствия, Лазарев, начальник службы материально-технического снабжения метрополитена Денис Руденко и неназванные "иные лица" в декабре 2015 года ввели в заблуждение руководство компании-перевозчика, использовав для работ контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости.

О мере пресечения в виде залога перед судом ходатайствовало ГСУ СК Петербургу. О мере пресечения для Руденко Объединенная пресс-служба судов не сообщает.