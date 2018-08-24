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24.08.2018 14:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржец выставил на аукцион документы и рукописи Виктора Цоя

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий выставил на продажу утерянный паспорт Виктора Цоя, а также его записную книжку и рукописи с несколькими песнями. Объявление об этом владелец архива разместил на сайте Avito (сейчас оно закрыто).

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Цена документов в объявлении не называется, однако сам Дмитрий пояснил корреспонденту "РГ", что уже передал их на экспертизу в Аукционный дом "Литфонд". Убедившись в подлинности находки, аукционисты назначили время торгов: они пройдут 11 или 20 сентября, сообщается на официальном сайте компании.

- Среди документов, которые я решил выставить на продажу - паспорт Виктора Цоя, в котором, кстати, видны штампы о заключении брака с Марьяной Родованской в ленинградском загсе 4 февраля 1984 года и о воинской обязанности, - рассказывает Дмитрий. - Этот паспорт я хочу продать за 2,5 миллиона рублей.

500 тысяч - первоначальная цена записной книжки, в которой содержатся телефоны и адреса друзей Цоя, среди которых немало известных имен. Отдельными лотами - по 250 тысяч рублей каждый - владелец документов хочет продать два листка, на которых почерком Виктора Цоя записаны песни. На одном - культовая "Перемен!", а на другом - стихи и музыка.

- Но запись этой песни нигде не сохранилась и никогда публично она не звучала, - уверяет Дмитрий. - Так что покупатель лота сможет стать обладателем уникальной исторической находки.
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Владелец документов объясняет, что в юности жил напротив знаменитого Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна. Тот располагался в доме номер 13, а Дмитрий жил в доме номер 22. Он, как и многие его сверстники, "тусовался с музыкантами", выступающими в рок-клубе. Тем более, что его брат и Виктор Цой занимались музыкой у одного преподавателя. Иногда некоторые из артистов забредали в гости к гостеприимному хозяину - "посидеть, на гитаре побренчать".

- Судя по всему, Виктор Цой оставил по рассеянности эти бумаги у меня на холодильнике, - рассказывает Дмитрий. - А потом они завалились за холодильник. Во всяком случае, я обнаружил их не в 1985 году, когда проходили наши встречи, а только семь лет спустя, в 1992, во время ремонта.

Виктор Цой к этому времени уже погиб.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Виктор Цой
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