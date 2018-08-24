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24.08.2018 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на мурманском траулере "Павел Кутахов" погиб человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

На мурманском траулере "Павел Кутахов" во время промысла возле Гренландии вечером 23 августа возник пожар. Огонь удалось быстро погасить, но из-за отравления угарным газом погиб 57-летний старший механик судна.

Спасатели начали буксировку в Мурманск неисправного траулера "Бриз"

- По предварительным данным, причиной пожара стало то, что из топливной системы вырвало манометр, - рассказал корреспонденту "РГ" Андрей Гуляев, заместитель генерального директора ПАО "Мурманский траловый флот", которому принадлежит траулер. - Топливо попало на горячую поверхность и загорелось. Возникло задымление. После возгорания была автоматически перекрыта подача топлива на все движители. Старший механик вывел людей из задымленных помещений, но сам, видимо, не успел.

Выводя людей, старший механик использовал прибор для дыхания - самоспасатель. Но судя по всему, выручая подчиненных, стармех не заметил, как самоспасатель зацепился за леер, после чего продолжать им пользоваться он не смог. Сделав несколько вдохов наполненного дымом воздуха, человек потерял сознание и погиб, предполагает Андрей Гуляев.

Сейчас траулер "Павел Кутахов" швартуется с другим российским судном - траулером "Капитан Демиденко", который отбуксирует его на Фарерские острова, где будет выполнен необходимый ремонт. Повреждения от огня незначительны, но у второго механика "Павла Кутахова" недостаточно опыта, поэтому необходимую помощь окажет стармех "Капитана Демиденко". Кроме того, может потребоваться помощь и других специалистов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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