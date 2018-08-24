В Русском музее открылась выставка генерала, ставшего художником

Выставка, открывшаяся в Русском музее, посвящена 150-летию художника Николая Кульбина и 90-летию Евгения Ковтуна - искусствоведа, который первым познакомил советского зрителя с этим именем. Именно Евгений Ковтун в 1968 году организовал в Русском музее выставку работ Николая Кульбина. Нынешняя, по сути, следующая после той, уже полузабытой зрителями.

А ведь имя Николая Кульбина - знаковое в истории русского авангарда. Горячий пропагандист футуризма, серьезный исследователь новых течений в театре, живописи, музыке, литературе на рубеже XIX-XX веков, он был знаком в Петербурге каждому, кто хоть немного интересовался современными тенденциями в искусстве. Завсегдатай "Бродячей собаки", приятель Мейерхольда и Евреинова, сподвижник Маринетти… Он не случайно явился персонажем практически всех мемуаров Серебряного века. Причем в большинстве своем Николай Кульбин предстает в них эксцентричным чудаком.

Наверное, современникам и впрямь было трудно отнестись к Николаю Кульбину с приличествующей серьезностью: выпускник Военно-медицинской академии, приват-доцент и действительный статский советник (генерал медицинской службы по-нашему), он был врачом Генерального штаба, писал научные статьи по медицине и успешно продвигался по карьерной лестнице. Братия "вольных художников" всегда насмешничала над такими "мажорами".

А Кульбин втайне всю свою душу отдавал искусству. Переворот случился в 1907 году. Наверное, не всякий сорокалетний успешный мужчина решится вот так бросить налаженную жизнь и целиком уйти в служение искусству. Причем, какому? Авангардному, многим непонятному и даже враждебному. Однако Николай Кульбин совершил именно такой зигзаг. И именно благодаря ему навсегда остался в истории искусств как один из первых и лучших теоретиков авангарда. Хотя времени для творчества судьба отвела ему немного - всего десять лет. Он умер в 1917-м.

На выставке представлено более ста живописных и графических произведений из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, частных собраний. Здесь можно увидеть прелестные пейзажи Крыма и Куоккалы: причем необычная техника - холст, наклеенный на картон - создают в красочном слое особый эффект.

- Да, находки пуантилизма, импрессионизма и постимпрессионизма Кульбин преобразовывал особым образом, - отмечает куратор выставки Юлия Солонович.

Представлены на выставке и театральные работы художника, и документы, показывающие его философские, теоретические искания: дневники и записные книжки, наброски статей и письма.

Однако самым интересным разделом является, конечно же, зал графических портретов. Перо, карандаш, уголь… Кажется, все эти десятки человеческих лиц запечатлены Николаем Кульбиным "на бегу", сделаны "в одно касание" - но как выразительны эти лаконичные зарисовки! Как точно схвачены эмоции, как передано настроение, характер, сама личность портретируемого. А подписи под этими лицами? Александр Куприн, Георгий Иванов, Алексей Крученых, Давид Бурлюк, Леонид Андреев, Велимир Хлебников… Кажется, он и впрямь был "на ты" со всем Серебряным веком. И примечательно: многие лица под карандашом Кульбина открываются нам совсем по-новому. Скажем, молодой Чуковский (желчный, носатый, обремененный большой семьей и вечными поисками заработка, но при этом тончайший литературный критик и непревзойденный автор детской поэзии) выглядит на портрете Кульбина таинственным и интересным красавцем.

Возможно, такое мастерство автора объясняется именно его медицинским прошлым: как врач он видел личность портретируемого насквозь и умел передать все тонкости мимических движений.

Впрочем, в экспозиции представлено немало безымянных мужских и женских портретов, и авторы выставки предлагают зрителям своеобразный квест: опираясь на собственную эрудицию определить, кто именно запечатлен на том или ином рисунке.

Николая Кульбина принято называть дилетантом. Но профессиональными художниками стали его потомки - дочь Нина Николаевна долгое время работала художником-бутафором у Николая Акимова в театре комедии, ее сын, Георгий (Гага) Ковенчук стал известным в Ленинграде художником-нонконформистом… Впрочем, это уже другая история.