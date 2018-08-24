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24.08.2018 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье на Иовском водохранилище пропали пять человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области пропали пять человек.

В петербургском озере за один вечер утонули три человека

По предварительной информации, компания друзей выехала на один из островов в водохранилище, чтобы отдохнуть.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк. - Трое человек найдены погибшими. В их числе пятилетний ребенок. О подробностях и причинах происшедшего мы сообщим позже, после окончания проверки.

Поисково-спасательные работы на Иовском водохранилище продолжаются.

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