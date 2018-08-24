В Заполярье на Иовском водохранилище пропали пять человек

На Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области пропали пять человек.

По предварительной информации, компания друзей выехала на один из островов в водохранилище, чтобы отдохнуть.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк. - Трое человек найдены погибшими. В их числе пятилетний ребенок. О подробностях и причинах происшедшего мы сообщим позже, после окончания проверки.

Поисково-спасательные работы на Иовском водохранилище продолжаются.