Жена игрока "Зенита" Нобоа объявила о расставании с мужем

Жена полузащитника питерского "Зенита" Кристиана Нобоа - Ольга Нобоа-Романова рассталась с мужем. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

Ольга, к слову, поддержала футболиста после операции. Напомним: эквадорец получил травму крестообразных связок колена в минувшее воскресенье в матче чемпионата России с "Уралом". Игрок вынужден будет пропустить до полугода.

"Мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас - дети! И это нормальные человеческие отношения - поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! - отметила Ольга.

Добавим, что в 2010 году Ольга родила Кристиану сына Кристофера Диего. Спустя два года у пары родился второй сын - Лукас.