На Кубани ребенок выстрелил себе в глаз из пистолета

В городе Кореновске Краснодарского края семилетний мальчик выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета. Несчастный случай произошел накануне вечером.

По информации правоохранителей, ребенок, оставшись без присмотра родителей, затеял игру с пневматическим пистолетом и случайно нажал на спусковой крючок. Дробь попала в глаз ребенка.

- Мальчика доставили в больницу, где врачи оказали оперативную помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.