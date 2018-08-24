В Краснодаре во время пожара погибли двое детей

На территории Краснодара во время пожара в частном доме садоводческого товарищества "Кубань-2" пригородной станицы Елизаветинской погибли два мальчика, которым исполнилось соответственно четыре и пять лет. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагической гибели детей.

- Установлено, что в указанном доме проживала женщина с тремя детьми, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, во второй половине дня соседи обнаружили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате пожара погибли два мальчика четырех и пяти лет. Еще один - третий ребенок, старший из всех, в момент возгорания в доме не находился. Опросить мать детей сейчас не представляется возможным из-за ее шокового состояния.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, в том числе опрашивают свидетелей, осматривают место ЧП, также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.