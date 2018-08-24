В Крыму два человека погибли в ДТП с ВАЗ и Citroen

Жуткое ДТП произошло у села Ильичево Советского района Республики Крым. Столкнулись автомобили ВАЗ и Citroen.

В результате аварии машины получили серьезные повреждения. Также есть пострадавшие с телесными повреждениями.

- Количество пострадавших и степень ущерба их здоровью уточняется, - сообщили в МВД. - На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Для выяснения обстоятельств автокатастрофы назначена автотехническая экспертиза, на основании результатов которой будет принято процессуальное решение.