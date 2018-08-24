В Ростовской области сгорел склад резины

На Дону минувшей ночью загорелся склад резинотехнических изделий в хуторе Ленина. Пожарные смогли потушить огонь только в начале седьмого утра. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Информация о возгорании по улице Западная,7 поступила на пульт диспетчера в полночь. К приезду пожарных расчетов и спасателей огонь полыхал на площади в тысячу квадратных метров.

Пожару присвоили третий - повышенный ранг опасности. В его тушении участвовали более 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Им удалось локализовать пламя лишь к утру - в 06.22.

Пострадавших нет, но огонь уничтожил практически все здание. Причину ЧП устанавливают эксперты.