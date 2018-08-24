В Сочи задержали вылет Boeing-737 из-за поломки на борту

В Сочи сегодня утром был задержан вылет самолета Boeing-737, который должен был лететь в Санкт-Петербург. Причиной стала техническая неисправность на борту судна, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

- С пассажирами рейса работают представители авиакомпании, - прокомментировали в аэропорту города-курорта. - Для выполнения полета будет предоставлено резервное воздушное судно. Его вылет запланирован на 13.00 сегодня, 24 августа.

По свидетельству очевидцев, которые находились на борту самолета, лайнер уже начал набирать скорость для взлета, но потом неожиданно резко затормозил и выкатился за пределы взлетной полосы. После этого воздушное судно вернулось к аэровокзалу.