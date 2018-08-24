В Югре осудят наркодилера из Москвы

В Сургуте перед судом предстанет наркосбытчик из Москвы, организовавший франшизу в Тюменской области.

Москвич специально приехал в самый крупный город Югры, чтобы через закладки продавать запрещенные вещества местным наркоманам .

По информации пресс-службы тюменской полиции, подозреваемый арендовал квартиру, где расфасовывал и складировал товар на продажу. В Сургуте он сам доставлял товар до точки сбыта. Однако для доставки синтетики в другой город ему требовались помощники. Наркокурьеров начинающий наркобарон искал в интернете. Это его и сгубило.

16 мая сургутский наркодилер сделал деловое предложение 22-летнему тюменцу через один из месседжеров: он предложил юноше стать курьером и перевозить наркотики из Тюмени в Сургут. Однако юноша на преступление не пошел и сразу направился в местное отделение транспортной полиции.

Полицейских информация заинтересовала. Они сразу же решили проверить подлинность сведений. Для этого наряд правоохранителей отправился к месту закладки, в котором несостоявшегося курьера ожидал заказ. Там они и нашли сверток с "синтетикой" в крупном размере.

После этого оперативники начали операцию по поимке наркодилера. В спецоперации участвовали подразделения полиции на транспорте от Екатеринбурга до Сургута. За сутки злоумышленник был установлен. И к нему домой отправились сотрудники сургутского линейного отдела полиции на транспорте. Им оказался 33-летний мужчина, решивший подзаработать на наркоманах Тюменской области и Югры. На съемной квартире обнаружили доказательства его деятельности, экспертиза подтвердила, что в полимерных пакетиках хранились наркотики, а не лечебные травы. Подозреваемый был арестован.

Уголовное дело возбудили по двум статьям УК, по которым ему грозит длительный тюремный срок. Пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте сообщила о том, что расследование по этому делу завершено. Сейчас все материалы уголовного дела переданы в суд.