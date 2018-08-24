В Тюмени ураган повалил деревья, оборвал провода и повредил крыши

Ураганный ветер, пронесшийся вчера по Тюмени, повалил десятки деревьев и опоры освещения, оборвал провода и разрушил кровли зданий. Очевидцы сообщали об унесенных шквалистыми порывами остановочных комплексах. Последствия удара стихии сейчас устраняют коммунальщики.

"В первую очередь подрядчики выезжали туда, где упавшие деревья и оборванные провода представляли опасность для людей или могут повредить крыши. На данный момент угроза аварийности по всем адресам снята. Остается вывезти сломанные деревья", - передает пресс-служба администрации города.

Повреждения на сетях электроснабжения продолжают устранять - на это брошены все силы, но обрывов очень много и ликвидировать их все разом не получится. Энергетики со вчерашнего дня перешли на особый режим работы с круглосуточным дежурством и применением дополнительной спецтехники.