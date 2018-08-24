Появился новый вид мошенничества с платежными картами

В России зарегистрирован новый вид мошенничества с банковскими картами. С его помощью злоумышленники похитили 240 тысяч рублей у жительницы Калуги.

"На телефон потерпевшей через одно из популярных приложений-мессенджеров поступило сообщение от неизвестного отправителя. Вместо номера сотового телефона отправителя отображалась эмблема крупного банковского учреждения, - сообщили в Генпрокуратуре России. - В тексе сообщалось, что со счета женщины якобы заказано списание крупной суммы денежных средств для оплаты покупок на интернет-сайте. Потерпевшей также предлагалось обратиться в службу безопасности банка, если она не совершала таких покупок".

Женщина набрала указанный номер телефона, ей ответил мужчина, представившийся сотрудником "единой службы безопасности всех банков России". Он узнал у потерпевшей сведения о ее банковских картах и убедил ее совершить ряд операций с использованием мобильного приложения и сообщить ему поступавшие на телефон коды безопасности.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.