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Samsung выпустил свой самый дешевый смартфон

24.08.2018,  
14:36
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания Samsung официально представила на рынке Индии новую модель смартфона Galaxy J2 Core. В рамках предварительного заказа она предлагается местным покупателям за 5499 рупий, или около 5300 рублей.

Столь низкая цена на старте продаж позволяет говорить о том, что Galaxy J2 Core стал самым дешевым аппаратом Samsung. Еще одной отличительной особенностью смартфона стала облегченная операционная система Android Go 8.1. В будущем она, возможно, будет обновлена до девятой версии.

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Аппаратную комплектацию Galaxy J2 Core сложно назвать продвинутой - 5-дюймовый экран поддерживает разрешение 960x540 пикселей, разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной - 5 Мп. В качестве центрального процессора используется низкопроизводительный чип Samsung Exynos 7570. Объем оперативной памяти - 1 Гб, постоянной - 8 Гб (на уровне первого айфона), а выходить в интернет можно только через Wi-Fi.

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