Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,4 процента, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Одновременно на период до конца сентября банк запустил промовклады: "Онлайк" в рублях по ставкам 6,5-6,7 процента и "Весомая выгода" в долларах под 1,5-3 процента.

Из презентации отчетности банка за второй квартал следует, что в нем ожидают паузы в смягчении денежно-кредитной политики Банка России и повышения ключевой ставки с 7,25 до 7,5 процента до конца года.

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов, его решения влияют и на других ключевых участников рынка. За второй квартал этого года объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,6 процента, до 12,58 триллиона рублей.