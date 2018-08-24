Силуанов: Повышения налогов на бизнес не будет

Правительство не будет повышать налоги на бизнес, чтобы изъять сверхдоходы у крупных компаний, заявил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов по итогам встречи с собственниками и топ-менеджерами компаний металлургической, нефтехимической и химической промышленности с участием помощника президента РФ Андрея Белоусова. Вместо этого компаниям предложат проекты для инвестирования.

"Мы проинформировали предприятия о том, что в планах правительства нет повышения налогов на бизнес. Наоборот мы еще раз подтвердили, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась с предприятиями которая сегодня уже принята законодательно и она будет сохраняться на предстоящие годы", - сказал Антон Силуанов.

Он пояснил, что с предприятиями достигнута договоренность выработать меры по поддержке инвестиционных проектов, которые будут интересны и государству, и бизнесу. Участие в них не будет предполагать давление на бизнес.

В пятницу, 24 августа, в здании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло обсуждение предложения помощника президента об изъятии сверхдоходов российских компаний.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов в письме президенту высказал идею изъятия сверхдоходов крупных российских компаний металлургической, нефтехимической и химической промышленности. Речь шла о сумме в размере более 500 миллиардов рублей. В список были включены 14 компаний.

В правительстве высказали сомнение в целесообразности изъятия доходов компаний. Сомнения в эффективности таких мер высказали в Минфине, Минэкономразвития, Минпромторге, Минэнерго и Минприроды. Вместо этого представители министерств предложили обсудить с предпринимателями возможность инвестирования денег в российскую экономику и предусмотреть для этого стимулы.