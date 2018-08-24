СК завел дело из-за "смертного приговора" "Правого сектора" россиянам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против членов "Правого сектора" (запрещенной в РФ экстремистской организации), создавших свой "суд" и давших указание своим сторонникам убить 50 российских правоохранителей. Это должно было стать местью за осуждение в Крыму другого участника "Правого сектора".

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников <...> организации "Правый сектор" по факту публикации "приговора Центрального национального суда "Правого сектора", - говорится в сообщении официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

В мае 2015 года суд в Симферополе признал Александра Костенко виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику батальона "Беркут" во время беспорядков в Киеве, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия. Мужчина получил 4 года и 2 месяца тюрьмы.