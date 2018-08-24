Слуцкий: Ответ России на санкции США будет адекватным

Россия примет адекватные меры в ответ на новые санкции США, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российские специалисты не видят катастрофических угроз от первого раунда санкций для ОПК РФ, мы давно работаем на импортозамещение. Но если дойдет до второго раунда - это станет практически заморозкой отношений, если не торговой войной", - цитирует депутата РИА Новости.

"Уверен наши ответные меры будут своевременными, соответствующими и адекватными", - добавил Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что Россия не изменит своего курса под давлением санкционной политики из-за океана. "Наша страна - великая держава. Мы не собираемся поддаваться тоталитарному диктату США в мировых делах. Вместе с тем, Москва последовательно выступает за нормализацию отношений с Вашингтоном. Со своей стороны мы будем прилагать для этого все возможные усилия по парламентской линии. В Америке достаточно конструктивно настроенных политиков, с которыми можно вести разговор", - заключил он.