Компания Sony призналась в выпуске фейковых песен Майкла Джексона

Sony призналась в выпуске и продаже фейковых песен "короля поп-музыки" Майкла Джексона. Поддельные треки Monster, Keep Your Head Up и Breaking News вышли в посмертном альбоме певца 2010 года - Michael.

В 2014 году фанат Джексона усомнился в исполнении этих песен самим "королем". Как сообщает Karen Civil, в судебном иске поклонницы Джексона Веры Серовой, запустившей краудфандинг на расследование дела о фейках, в мошенничестве обвиняются старые приятели певца Эдди Касцио и Джеймс Порт, а также Angelikson Productions LLC.

Друзья Майкла сперва уверяли, что песни были записаны в 2007 году. Серова и семья Джексона оспорили эти утверждения, несмотря на то, что песни стилистически схожи с творчеством певца. Серова свидетельствовала, что запись принадлежит не кому иному, как двойнику музыканта Джейсону Малачи.

В конце концов Sony признала вину. Пока неясно, ограничатся ли фанаты и семья Джексона денежным наказанием для Sony.

