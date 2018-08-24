США уведомили о деталях новых санкций в отношении РФ

Федеральный реестр США обнародовал в пятницу, 24 августа, электронное уведомление о новых санкциях в отношении России в связи с "делом Скрипалей". Предполагается, что ограничения вступят в силу 27 августа и будут действовать по меньшей мере в течение года.

Основной акцент в документе сделан на прекращение поставок в Россию "чувствительных" товаров, а также технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. Если раньше каждый случай такой поставки рассматривался индивидуально, то теперь, по всей видимости, власти США будут использовать запретительный подход (презумпцию отказа). При этом не планируется налагать запрет на товары, имеющие отношение к космическим запускам и не ограничивать операции в области обеспечения безопасности коммерческих полетов гражданской авиации.

Кроме того, под полным запретом окажутся американские кредиты, кредитные гарантии и другая финансовая поддержка. Запрет не коснется экспорта и реэкспорта товаров для коммерческих потребителей и частных лиц. Дочерние отделений американских компаний, а также других иностранных компаний, работающих в России, эти меры не коснутся.

Как сказано в пояснении, причиной столь жестких мер стало то, что "РФ использовала химоружие в нарушение международного права против собственных граждан". При этом вина России в "деле Скрипалей" остается совершенно недоказанной. Британские эксперты ранее заявили, что не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества, от которого в марте в британском городе Солсбери пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Между тем США угрожают ввести в ноябре еще один пакет санкций, который предусматривает практически полную заморозку дипотношений, запрет на экспорт в Россию любых товаров за исключением продовольствия и на импорт в США любых товаров из России, включая нефть и нефтепродукты. Кроме того, может быть запрещена посадка в США самолетов авиакомпаний, контролируемых российским властями. Также Вашингтон угрожает блокировать выдачу российской стороне кредитов по линии международных финансовых организаций.