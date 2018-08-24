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Рубрика: Культура
Проект: РГ-Медиа

Стартует "Спасская башня": какие сюрпризы подготовил фестиваль

В Москве сегодня стартует XI Международный фестиваль "Спасская башня", полюбившийся жителям столицы и ее гостям. Главной темой нынешнего праздника станет Московский офицерский бал, возвращающий зрителей в эпоху, когда в цене были хорошие манеры и благородные поступки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как изменится фестиваль "Спасская башня"

Накануне открытия состоялась грандиозная репетиция выступлений, собравшая настоящий аншлаг на Красной площади. По брусчатке под светом полной луны и софитов прошлись как старые участники фестиваля, так и его новые гости.

Овацию вызвал выступивший одним из первых Международный кельтский оркестр волынок и барабанов, участвующий в фестивале уже не в первый раз. В этом году изюминкой выступления кельтских волынщиков и барабанщиков станет шоу тамбурмажоров.

А музыканты из корпуса "Старых гренадеров" Женевы покорили зрителей не только искусной игрой на инструментах, но и своим умением заряжать мушкеты и громко палить из них. Говорят, что специально для этого в России для них заготовили несколько кило дымного пороха.

Среди новичков - экзотические для российского зрителя коллективы из Омана и Шри-Ланки. Первые поразили и очаровали сочетанием игры на шотландских волынках и восточного колорита.

Культура Музыка Общество Ежедневник Праздники Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" РГ-Видео
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