Судовладелец "Лады" опроверг сообщение об аресте судна в ЮАР

Судовладелец сухогруза "Лада" опроверг сообщения об аресте судна и его экипажа в Порт-Элизабет в ЮАР, якобы, из-за наличия на борту опасного груза.

По словам представителя компании-судовладельца из Санкт-Петербурга, ни полиции, ни арестов не было. Владелец и капитан не получали никаких официальных извещений и звонков, сообщает ТАСС.

Сейчас "Лада" находится на рейде. Сухогрузу официально разрешили встать на якорь и моряки ждут, когда Порт-Элизабет будет готов принять судно. Подчеркивается, что "Лада" перевозит в контейнерах официальные грузы .

На борту российского сухогруза находятся 10 человек. Судовладелец поддерживает с ними связь. Судно "Лада" было построено в 2000 году в Болгарии, порт приписки – Санкт-Петербург.