Трамп отменил визит госсекретаря Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter 24 августа, что попросил госсекретаря Майка Помпео воздержаться от поездки в КНДР.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не отправляться в Северную Корею на этот раз, так как считаю, что в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова прогресс недостаточен", написал Трамп.

Наряду с этим он выразил самые теплые пожелания и уважение лидеру КНДР Ким Чен Ыну, и выразил надежду, что вскоре увидится с ним вновь. Американский президент также указал, что Китай, по его мнению, стал меньше помогать в процессе денуклеаризации Корейского полуострова из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином, развернувшейся в последние месяцы. Поэтому, написал Трамп, госсекретарь США надеется на поездку в Пхеньян вскоре, после того, как будут решены вопросы торговых отношений КНР и Америки.

Ранее планировалось, что Помпео посетит КНДР на будущей неделе вместе со спецпредставителем Госдепа по Северной Корее Стивеном Биганом. До того Помпео в качестве госсекретаря посещал Пхеньян уже трижды.