Пропавший танкер с россиянами был найден у берегов Африки

Пропавший нефтяной танкер "Pantelena" найден. Его обнаружили у берегов Габона (Центральная Африка). Судно, на борту которого в том числе, двое россиян, было зафиксировано благодаря космическим спутникам США.

Об этом заявили в региональном центре по морской безопасности в Центральной Африке, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Africanews. Сейчас танкер с семью тысячами тонн топлива на борту находится в габонском порту Овендо.

Танкер "Pantelena" пропал с радаров в ночь с 13 на 14 августа. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Габоне Антон Спиридонов. Среди членов экипажа судна – двое россиян и 17 граждан Грузии. "Pantelena" работает под флагом Панамы, принадлежит греческой компании Lotus Shipping.