Убийце Леннона снова отказали в досрочном освобождении

В США в десятый раз отказано в досрочном освобождении убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену. Это означает, что Чемпен проведет за решеткой еще два года. Ранее подобное прошение заключенный подавал в 2016 году.

Комиссия по условно-досрочному освобождению приняла такое решение, поскольку освобождение Чепмена несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества, и "обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону", цитирует New York Daily News.

Вдова музыканта Йоко Оно отказалась комментировать это решение. Однако ее адвокат Джонас Хербсман сообщил изданию, что Йоко отправила комиссии письмо, в котором попросила Чепмена не выпускать.

Джон Леннон – культовый музыкант, получивший мировую славу, как основатель и участник группы The Beatles, был убит восьмого декабря 1980 года. Преступник пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался домой из студии звукозаписи. Врачи констатировали смерть Леннона от обширной кровопотери. Чепмен не пытался сбежать, и был сразу задержан. Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению.