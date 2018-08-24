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24.08.2018 06:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали причину поражения Наполеона в битве при Ватерлоо

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Имперского колледжа Лондона связали поражение армии французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо, произошедшей 18 июня 1815 года, с последствиями извержения вулкана Тамбора в Индонезии.

Фото: AP
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По словам доктора Мэтью Денджа, выброс вулкнического пепла на острове Сумбава спровоцировал сильные дожди во всем мире, в том числе в Европе. Это произошло в результате "короткого замыкания" в ионосфере, создавшего импульс к формированию облаков, передает РИА Новости.

К такому выводу специалисты пришли после серии экспериментов, связанных с рассчетом дальности полета заряженного вулканического пепла. Созданная модель продемонстрировала, что частицы меньше 0,2 миллионных метра в диаметре во время извержения Тамбора могли достичь ионосферы и повлиять тем самым на земной климат.

Судя по заключению исследователей из Великобритании, именно неблагоприятные погодные условия стали роковыми для французской армии.

Напомним, битва при Ватерлоо - небольшом населенном пункте в 15 километрах от Брюсселя - стала последней попыткой Наполеона I Бонапарта вернуть утраченную после войны против коалиции власть.

Общество История
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