Ученые назвали самых пьющих женщин в мире

Специалисты из Вашингтонского университета, основываясь на собранных с 1990 года по 2016-ый данных о 28 миллионах людей из 195 стран мира, назвали датчан самой пьющей нацией.

При этом мужчины и женщины в Дании употребляют спиртное почти на равных. Похожие показатели были зафиксированы также в Норвегии, Германии, Аргентине, Швейцарии, Польше и Франции.

Между тем среди мужчин больше всего пьющих оказалось в Румынии, среди женщин - на Украине, передают "Вести".

В рамках исследования ученых за единицу алкоголя были приняты десять граммов этилового спирта (что примерно эквивалентно банке пива или рюмке крепкого напитка).

Так, многие румынские мужчины ежедневно употребляют 8,2 алкогольной единицы, а женщины на Украине - 4,2 единицы.

Самые же зависимые от спиртного, согласно выводам ученых, - мужчины Пакистана (0,8%) и женщины в Бангладеше (0,3%), передает Lancet.