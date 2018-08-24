Ученые: Утверждения о существовании безвредной дозы алкоголя ошибочны

Доза алкоголя, не представляющая опасности для организма, равна нулю, выяснили ученые. Они таким образом поставили под сомнение ранее звучавшие утверждения о том, что существует некое "безвредное" количество алкоголя, которое можно употреблять человеку без каких-либо серьезных негативных последствий, а в некоторых случаях - даже с пользой для организма.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet. Его участники проанализировали более тысячи материалов за период с 1990 по 2016 годы, касающиеся употребления алкоголя, а также данные о причинах смертей и усугублении различных заболеваний граждан от 15 до 95 лет, проживающих в 195 странах.

В результате ученые пришли к нескольким выводам. Во-первых, во всем мире употребление алкоголя был седьмым по значимости фактором риска смертности, а среди населения в возрасте 15-49 лет употребление алкоголя было ведущим фактором риска в 2016 году. И, наконец, они обнаружили, что риск смертности от всех причин, в частности рака, повышается с увеличением уровня потребления алкоголя, а доза, которая была бы безопасна для здоровья, равна нулю.

"Эти результаты говорят о том, что политику борьбы с употреблением алкоголя во всем мире, возможно, необходимо пересмотреть, сосредоточив внимание на усилиях по снижению общего уровня потребления алкоголя населением", - резюмируют ученые.