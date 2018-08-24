Украинский телеканал предсказал вымирание нации через 200 лет

Украинский телеканал 1+1 провел расследование, в котором рассказал о возможном вымирании населения страны через 200 лет. Число жителей Украины стремительно сокращается.

Также СМИ называет будущее украинской нации достаточно призрачным. Между тем канал прогнозирует опустение Черниговской области уже через 50 лет.

В настоящее время население Украины составляет 42 миллиона человек. Согласно статистике, число жителей Украины сокращается на миллион человек за пять-шесть лет. До 2050 года украинцев может стать меньше еще на 18 процентов (до 36,4 миллиона человек), а до 2100-го - останется меньше половины (на 57 процентов - до 28,2 миллиона человек).

На первое мая текущего года на Украине на 100 умерших приходилось 54 новорожденных.