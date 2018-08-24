В Испании одобрили закон, позволяющий вывезти останки Франко из Долины павших

Кабинет министров Испании одобрил декрет, которым будет внесены изменения в закон об исторической памяти королевства. Это позволит перенести останки диктатора Франсиско Франко из гробницы в главном мемориальном комплексе Испании - Долине павших.

Теперь вопрос об эксгумации должен рассмотреть парламент. Ожидается, что это произойдет начиная со второй недели сентября. Если простое большинство депутатов проголосуют за перенос останков, то власти определятся с деталями. Не исключено, что все будет проведено тайно, чтобы не вызвать напряженности в испанском обществе, где отношение к Франко неоднозначное - одни считают его тираном и убийцей, другие - национальным героем. Так, крупнейшая оппозиционная Народная партия уже заявила, что не поддержит решение о перезахоронении.

Если перенос останков все же состоится, это может быть сделано до конца текущего года.

При этом зампред правительства Испании Кармен Кальво заявила 24 августа, что останки создателя правой партии Испанская фаланга Хосе Антонио Примо де Риверы останутся в Долине павших. При Франко Испанская фаланга была правящей партией.