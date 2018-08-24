В Латвии спецназ попал в ДТП по пути на учения НАТО: четверо раненых

Латвийский спецназ попал в тяжелое ДТП на Сигулдском шоссе в Риге в пятницу, 24 августа. Микроавтобус с бойцами спецподразделения врезался лоб в лоб в грузовик Scania. Четверо представителей правоохранительных органов госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

"Колонна экипажей батальона спецназначения Государственной полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами направлялась в Валмиеру на учения. Двигавшийся вторым в колонне микроавтобус столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем Scania", - приводит портал Delfi сообщение ведомства.

Причины ДТП выясняются, но, как отметил высокопоставленный представитель Госполиции Ансис Пумпурс, машиной спецназа управлял опытный шофер, знакомый с основами экстремального вождения.

Отметим, что в Валмиере совместно с НАТО проводятся крупнейшие в истории страны военные учения "Намейс 2018". В их рамках сотрудники Госполиции также отрабатывают взаимодействие с западными партнерами.