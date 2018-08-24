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В России начали менять старые ноутбуки Apple на новые

24.08.2018,  
15:52
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания Cstore, один из реселлеров Apple в России, объявила о старте программы trade-in для ноутбуков MacBook.

Участникам программы предлагается принести свой старый компьютер в один из салонов "Связной" или "Евросеть". Там эксперт оценит состояние устройства, с учетом которого (а также с учетом других параметров, включая год выпуска) будет рассчитан размер скидки.

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Скидку можно использовать для при покупки как нового ноутбука, так и другой техники Apple. Как сообщает RNS со ссылкой на Cstore, программа стартует на всей территории России до конца августа.

Напомним, что, помимо Apple, программы trade-in в нашей стране поддерживают другие крупные производители мобильной электроники - Samsung, Huawei.

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