В Сирии военные сбили три беспилотника боевиков

Три беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками, были сбиты сирийскими военными в городе Хама.

"В городе Хама в светлое время суток дважды зафиксированы попытки незаконных вооруженных формирований атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов, - передает ТАСС заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова. - Огнем средств ПВО сирийских вооруженных сил сбито три БЛА боевиков".

Кроме того, по словам Цыганкова, на юго-западе страны боевики сдали военным 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов различных типов и калибров.