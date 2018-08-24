В столкновениях с военными Израиля пострадали почти 200 палестинцев

В секторе Газа на границе с Израилем произошли очередные столкновения палестинцев с израильскими военными. В итоге 189 участников беспорядков обратились к медикам за помощью.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel, около 50 человек получили огнестрельные ранения.

Палестинцы забрасывали военных камнями и бутылками с зажигательной смесью. Причиной беспорядков стало заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что он не верит в возможность заключения мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС.