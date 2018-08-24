Военные ВСУ обстреляли территорию доломитного завода в Горловке

На окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка украинские военные обстреляли территорию местного доломитного завода. Данных о пострадавших нет.

"ВСУ начали обстрел Доломитного завода на Гольме (посёлок на окраине Горловки)", - передает РИА Новости заявление исполняющего обязанности главы Горловки Ивана Приходько.

Напомним, что текущая ситуация в регионе обсуждается в Минске на заседаниях контактной группы, но пока прекратить перестрелки и столкновения не удается.