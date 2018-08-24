Врет и не краснеет: почему парад для Порошенко может стать последним

Президент Украины Петр Порошенко в качестве главнокомандующего принимал на Крещатике парад Вооруженных сил Украины (ВСУ), приуроченный к очередной годовщине местной независимости. Украинские телевизионные комментаторы старательно избегали напоминания, что этот парад, с великой долей вероятности, будет для Порошенко последним в его нынешнем статусе. Значительно более независимые комментаторы из социальных сетей, напротив, хором констатировали, что торжественное прохождение военной техники по центру украинской столицы может быть последним не только для Порошенко, чьи шансы повторно возглавить государство стремятся к нулю, но и в целом для этого государства.

Будто в подтверждение их слов, парад ознаменовался очередным казусом - солдат из почетного караула упал в обморок, после чего был заменен весь парадный расчет. Это уже четвертый однотипный случай, начиная со дня инаугурации Порошенко, когда солдаты почетного караула в непосредственной близости от гаранта конституции начинают чувствовать себя плохо, что многое символизирует. Стоит напомнить, что и сама подготовка к параду не обошлась без показательных казусов. Существующий в единственном экземпляре украинский танк "Ятаган" - гордость военно-промышленного комплекса, не без проблем поставившего на советский танк Т-80 натовскую пушку - заглох во время репетиции, перекрыв движение в половине Киева. Незадолго до этого зенитно-ракетный комплекс "Бук", существование которых на вооружении ВСУ летом 2014 года официально отрицалось - въехал в роскошный бизнес-центр. Не было на параде и ранее анонсированных Порошенко принципиально новых артиллерийских и ракетных систем, которые, как выяснили украинские СМИ, существуют только в воображении местных политиков.

Впрочем, нечто новое в нынешнем параде действительно было. Например, новое воинское приветствие, заимствованное у бандеровцев (Организация украинских националистов, ОУН, запрещена в России), которое те сами калькировали у немецких нацистов. И новый официальный гимн ВСУ, сочиненный теми же головорезами из ОУН, но без последнего куплета, содержащего в первоначальной версии претензии на часть территории Польши и Кавказа. Сомнительно, что гостям из Польши, промаршировавшим по Крещатику в парадном расчете вместе с военными из других стран НАТО и грузинскими гвардейцами в красных мундирах с эполетами, было бы приятно это слушать. Причем Порошенко, попытавшийся напеть в своей речи несколько строк из нового гимна, продемонстрировал незнание текста, вместе с отсутствием слуха и голоса.

Пятая по счету "парадная" речь Порошенко, как подсчитали украинские СМИ, оказалась самой длиной из всех произнесенных ранее - хотя избирательная кампания официально не началась, президент Украины уже использует любую возможность, чтобы напомнить украинцам о своих успехах и планах (которые его оппоненты внутри страны иначе как наглым враньем не называют), и берет количеством, а не качеством. А также самой агрессивной, наполненной опасной воинственной риторикой. Здесь, любящий себя называть "президентом мира" Порошенко, даже поставил своего рода рекорд - он не только в каждом абзаце намекал на скорую военную победу над Россией, но и фактически, как высшее должностное лицо в светской стране - объявил войну единственной канонической православной церкви на Украине, обещав "покончить" с нею. Понимает ли Порошенко, что тем самым объявил о начале религиозной войны и переносе уже ведущейся войны гражданской с востока Украины на всю ее территорию - вопрос одновременно медицинский и юридический.

И, конечно же, он не смог не соврать. Так, Порошенко заявил, что Украина в рамках борьбы с "имперским прошлым" уже тысячу дней не покупает и не импортирует российский газ. Вероятно, следом он должен был пояснить, почему его лично так пугает газопровод "Северный поток-2", который, в той же "независимой" логике, должен избавить Украину не только от газа из "страны-агрессора", но и от тяжкого и унизительного бремени по его транзиту. Но от этих рассуждений Порошенко воздержался, просто соврав об отказе от российского газа. "Ложь. И покупает и импортирует. Совершает манипуляции с документами, меняя местами контракты и формально прикрываясь никогда не добывавшим газ посредником, и по согласованию с Россией импортирует российский газ из российских недр и из российской трубы. Поэтому ложь о российском газе лучше распространять не на день независимости, а на свой день рожденья или на годовщину первого украденного на газе миллиарда", - так прокомментировал эту часть речи пана главнокомандующего в своем Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Местных наблюдателей, в свою очередь, интересовал состав гостей и тех, кто стоял рядом с Порошенко. Последний парад оказался самым не представительным: президенты Польши и стран Балтии, ранее бывавшие желанными гостями, на сей раз не обратили внимания на приглашение из Киева. Единственным высоким визитером оказался советник президента США Джон Болтон, что тоже можно считать понижением статуса мероприятия - в иные годы речи Порошенко слушали американские сенаторы и министр обороны. Стоял вдалеке от этого, явно нездорового, и выглядящего старше своих лет человека в традиционно мятом пиджаке и глава МВД Украины Арсен Аваков, которому по должности положено было стоять за спиной Порошенко, но от таковой чести он демонстративно отказался. Вероятно, тонкое, почти животное политическое чутье подсказало этому ключевому персонажу украинской политики, что нынешний парад действительно последний.