Защита направила дело Ярошенко в ООН

Дело российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет тюрьмы, направлено по инициативе защиты в ООН с просьбой к двум спецдокладчикам разобраться в нем. Об этом 24 августа сообщил ТАСС Алексей Тарасов, адвокат Ярошенко.

Речь идет о специальном докладчике ООН по пыткам Нильсе Мельцере и спецдокладчике по произвольным задержаниям Сенге Фил-Хонге. Если ооновские эксперты найдут в деле неувязки, это может повлечь начало расследования касательно судопроизводства.

Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Он был арестован в Либерии в мае 2010 года, и оттуда доставлен в США. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре дела. При этом летчик отказался от апелляции в Верховный суд США.

В настоящее время отбывает наказание в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут.