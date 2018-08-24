Вчера вечером два российских клуба провели первые матчи решающего раунда квалификации Лиги Европы. Выездной поединок "Уфы" против "Глазго Рейнджерс" завершился после подписания этого номера "РГ" в печать. А чуть ранее питерский "Зенит" на своем поле не без приключений одолел норвежский "Мельде" - 3:1

Болельщики "сине-бело-голубых" перед стартовым свистком подбодрили команду весьма креативным баннером. На фанатской трибуне появился рисунок, сделанный по мотивам культового фильма Гая Ричи "Большой куш". На нем Сергей Семак был изображен в виде цыгана Микки, роль которого в оригинале исполнил Брэд Питт. Семак сидел в углу боксерского ринга, а большой куш символизировали таблички с коэффициентами на победу "Зенита" в трех турнирах, в которых команда принимает участие. К слову, самый большой выигрыш сулит как раз триумф в Лиге Европы - 1 к 20.

Но для начала питерцам надо попасть в групповой этап второго по значимости еврокубка. Как показал предыдущий раунд квалификации, это команде Семака совершенно не гарантировано. "Зенит", как мы помним, начал выступление с разгромного поражения от минского "Динамо" на выезде - 0:4. Но эта неудача все-таки не стала для питерцев фатальной. В ответной встрече "сине-бело-голубые" выиграли - 8:1. Получив на следующем этапе крепкий норвежский "Мельде".

Нынешний главный тренер "Зенита" Сергей Семак с этими "викингами" встречался еще в прошлом веке, в качестве футболиста ЦСКА. Тогда армейцы, выиграв дома 2:0, на выезде потерпели одно из самых болезненных поражений в своей еврокубковой истории. Счет 0:4 оставил их без Лиги чемпионов. А для болельщиков название команды стало нарицательным.

Семак тот матч едва ли забыл. И команду настраивал наверняка соответствующе - никакой расслабленности. Стартовый состав он выставил сильнейший. Правда, тренерский штаб больше не может использовать Нобоа, порвавшего крестообразные связки и выбывшего до конца года. Игру из-за дисквалификации пропускал и другой важный полузащитник Паредес, смотревший матч с трибуны.

Артем Дзюба накануне матча отметил 30-летие. И именно его гол в ворота "Мельде" оказался переломным

Эти потери сказались. Бодро начав матч, "Зенит" смог лишь попасть в штангу на 11-й минуте. А дальше "Мельде" потихоньку выправил ситуацию и в концовке тайма смог выполнить задачу-минимум на этот выезд - забить гол. Это сделал после неудачной скидки защитника "Зенита" Михи Мевли Эйрик Хестад. Но больше поводов для радости "викингам" в этот вечер не дали. Отметивший накануне 30-летие Артем Дзюба замкнул верховую подачу Дриусси и сравнял счет на 71-й минуте. Этот гол раскрепостил хозяев. Неутомимый Дзюба вскоре попал в штангу, мяч отскочил в поле, и добил его вышедший на замену Антон Заболотный, для которого этот гол стал первым в еврокубках. Ну а на 90-й минуте окончательный счет установил Мевля, исправившийся за свою ошибку в первом тайме, - 3:1. Эта победа пусть и не гарантирует "Зениту" легкой жизни в ответной игре на выезде, но серьезно повышает шансы команды Семака пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Чемпионат России

Сегодня матчем в Туле между "Арсеналом" и "Ростовом" стартует программа пятого тура чемпионата России. Главное событие ждет нас завтра в Тушино, где "Спартак" примет "Динамо".

Дерби этих команд - старейшее в отечественном футболе. А у завтрашнего матча есть дополнительная интрига. Именно "Динамо" не позволило "Спартаку" попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Проиграв на своем поле непримиримому сопернику (0:1), "красно-белые" заняли третье место по итогам сезона и попали в квалификацию главного еврокубкового турнира. В нем команда Массимо Карреры не преуспела, уступив в двухматчевом противостоянии греческому ПАОКу.

На провал "Спартака" динамовцы отреагировали своеобразно. "Бело-голубые" на своей странице в "Твиттере" опубликовали видео, на котором Евгений Луценко реализует пенальти в том самом последнем матче прошлого сезона. Динамовцы подписали видео словами: "Ну вы поняли".

Где будем смотреть

24 августа, пятница

"Матч ТВ"

19.25. "Арсенал" - "Ростов". Прямая трансляция.

25 августа, суббота

"Матч Премьер"

13.55. "Урал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

16.25. "Рубин" - ЦСКА. Прямая трансляция.

18.30. "Спартак" - "Динамо". Прямая трансляция.

26 августа, воскресенье

"Матч ТВ"

18.55. "Локомотив" - "Анжи". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Оренбург" - "Краснодар". Прямая трансляция.

16.25. "Уфа" - "Зенит". Прямая трансляция.